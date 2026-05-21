What are the costs of the pre-made frames for drop shipping?

Our pre-made frames for drop shipping are made from wood & glass materials. The mouldings are available in three colours; black, white or oak. You can also have a card window mount cut and fitted which is available in black, white, cream & ivory. Below are the prices for these frame products in the aspect ratios we offer:
1.41:1 Aspect ratio (A size)
|A4
|A3
|A2
|A1
|£
|Frame only
|£29.10
|£35.52
|£52.01
|£96.75
|Frame + window mount
|£31.72
|£38.78
|£56.58
|£103.92
|€
|Frame only
|€32.01
|€39.07
|€57.21
|€99.83
|Frame + window mount
|€34.89
|€42.66
|€62.23
|€107
1:1 Aspect ratio (Square)
|30x30cm
|40x40cm
|50x50cm
|£
|Frame only
|£35.83
|£41.34
|£57.88
|Frame + window mount
|£39.42
|£45.48
|£63.67
|€
|Frame only
|€41.21
|€47.55
|€66.56
|Frame + window mount
|€45.32
|€52.30
|€73.21
3:4 Aspect ratio
|30x40cm
|60x80cm
|£
|Frame only
|£36.95
|£104.47
|Frame + window mount
|£40.45
|£114.07
|€
|Frame only
|€41.76
|€118.04
|Frame + window mount
|€45.71
|€128.90
4:5 Aspect ratio
|28x35cm
|40x50cm
|£
|Frame only
|£35.41
|£45.91
|Frame + window mount
|£38.28
|£50.20
|€
|Frame only
|€40.02
|€51.86
|Frame + window mount
|€43.25
|€56.73
5:7 Aspect ratio
|70x100cm
|£
|Frame only
|£139.51
|Frame + window mount
|£147.58
|€
|Frame only
|€157.64
|Frame + window mount
|€166.76
2:3 Aspect ratio
|30x45cm
|40x60cm
|£
|Frame only
|£39.69
|£50.71
|Frame + window mount
|£42.99
|£56.22
|€
|Frame only
|€44.84
|€57.30
|Frame + window mount
|€48.58
|€63.53
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