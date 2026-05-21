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What are the costs of the pre-made frames for drop shipping?

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Our pre-made frames for drop shipping are made from wood & glass materials. The mouldings are available in three colours; black, white or oak. You can also have a card window mount cut and fitted which is available in black, white, cream & ivory. Below are the prices for these frame products in the aspect ratios we offer:

1.41:1 Aspect ratio (A size)

A4A3A2A1
£Frame only£29.10£35.52£52.01£96.75
Frame + window mount£31.72£38.78£56.58£103.92
Frame only€32.01€39.07€57.21€99.83
Frame + window mount€34.89€42.66€62.23€107

1:1 Aspect ratio (Square)

30x30cm40x40cm50x50cm
£Frame only£35.83£41.34£57.88
Frame + window mount£39.42£45.48£63.67
Frame only€41.21€47.55€66.56
Frame + window mount€45.32€52.30€73.21

3:4 Aspect ratio

30x40cm60x80cm
£Frame only£36.95£104.47
Frame + window mount£40.45£114.07
Frame only€41.76€118.04
Frame + window mount€45.71€128.90

4:5 Aspect ratio

28x35cm40x50cm
£Frame only£35.41£45.91
Frame + window mount£38.28£50.20
Frame only€40.02€51.86
Frame + window mount€43.25€56.73

5:7 Aspect ratio

70x100cm
£Frame only£139.51
Frame + window mount£147.58
Frame only€157.64
Frame + window mount€166.76

2:3 Aspect ratio

30x45cm40x60cm
£Frame only£39.69£50.71
Frame + window mount£42.99£56.22
Frame only€44.84€57.30
Frame + window mount€48.58€63.53

Learn more about our pre-made framing products here

Updated on 21 May 2026
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