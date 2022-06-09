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What are the delivery options for prints, mounts and frames orders?

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The type of delivery options you can choose depends on whether the order is a printing, mounting or framing order, it also depends on the size, and lastly it depends on whether it is being sent from the UK or Germany.

Here are the rules for that:

Packaging type by order size

Sent flat in Envelope
Delivery to UKGermany DeliveryROW
Print only20″ x 16″, 50.8 x 40.6cm12″ x 17″, 30.5 x 43.1cm12″ x 17″, 30.5 x 43.1cm
Sent rolled in tube
UK DeliveryGermany DeliveryROW
Print onlyAbove 20″ x 16″, 50.8 x 40.6cmAbove 12″ x 17″, 30.5 x 43.1cmAbove 12″ x 17″, 30.5 x 43.1cm

Delivery options by order size

Postage or courier
UK DeliveryGermany DeliveryROW
Print only40″ x 30″, 101 x 76.2cm39.3″x27.5″, 100 x 70cm39.3″x27.5″, 100 x 70cm
Courier only
UK DeliveryGermany DeliveryROW
Print onlyAbove 40″ x 30″, 101 x 76.2cmAbove 39.3″x27.5″, 100 x 70cmAbove 39.3″x27.5″, 100 x 70cm
Framed or mounted prints40″ x 30″, 101 x 76.2cm40″ x 30″, 101 x 76.2cm40″ x 30″, 101 x 76.2cm
Crated by specialist carrier, priced at checkout
UK DeliveryGermany DeliveryROW
Framed or mounted printsAbove 40″ x 30″ up to 50″ x 75″, 127 x 191cmAbove 40″ x 30″ up to 50″ x 75″, 127 x 191cmAbove 40″ x 30″ up to 50″ x 75″, 127 x 191cm
By quote
UK DeliveryGermany DeliveryROW
Framed or mounted printsAbove 50″ x 75″, 127 x 191cmAbove 50″ x 75″, 127 x 191cmAbove 50″ x 75″, 127 x 191cm
Updated on 9 June 2022
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